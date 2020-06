Sportivii de la CSM Suceava au început timid antrenamentele și se bucură de deschiderea sălilor de sport începând din această săptămână. Multiplul campion național de marș Andrei Gafița, atlet pregătit de antrenorul Radu Mihalescu este printre primii pentru că are un obiectiv deosebit pentru perioada următoare, calificarea Jocurile Olimpice de la Tokyo, care s-au amânat pentru vara anului viitor din cauza pandemiei de coronavirus.

„După o perioadă de pauză cam lungă, vom reveni treptat la antrenamentele specifice. Andrei a făcut și bandă și bicicletă în ultimele două luni în apartamentul său, însă în proba de marș lucrurile sunt mai complexe. În plus lucrăm acum contracronometru.

Federația Română de Atletism va stabili calendarul competițional în această săptămână, iar în funcție de acest lucru ne vom realiza programul de pregătire. Nu vom neglija campionatele naționale, însă dorința noastră este să participăm la cât mai multe competiții internaționale. Pentru că la Tokyo vor ajunge primii 60 de atleți din lume, în baza unui clasament pe puncte, constituit în funcție de nivelul concursurilor la care au luat startul și de locul ocupat. Andrei are un punctaj bun în acest moment și poate ajunge la Olimpiadă. Cu o pregătire atentă și cu multă muncă cred că acest vis poate deveni realizabil. Amânarea cu un an a Jocurilor Olimpice poate să reprezinte un lucru bun pentru noi, prin prisma faptului că avem mai mult timp la dispoziție pentru a pregăti așa cum se cuvine concursurile de calificare, care, în cel mai bun caz, vor avea loc începând din toamnă”, a declarat antrenorul Radu Mihalescu.