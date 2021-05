Tânărul DJ, Andrei Simea a lansat “Summerish”, o piesă care, cu siguranță, ne duce direct cu gândul la vară, plajă și mult soare.

Andrei Simea este din orașul Zalău și a făcut primul pas spre o carieră în muzică în 2014, la un festival local din zonă. Tot în 2014 și-a început rezidențiatul la Vintage Club, pe parcurs urmând să mai mixeze și în alte localuri din Zalău. A mixat o perioadă la Club PHI 18, din Cluj-Napoca, iar în prezent, acesta este rezident la un pub din orașul natal.

Andrei a lansat în trecut un remix la piesa celor de la Deepside Deejays, “The way we live”, în colaborare cu Arty Violin, și mai recent single-ul „Vendetta”, care va fi inclus pe compilația “Nassau Beach Club Ibiza 2021”, by Kontor Records.

“Muzica este o mare pasiune pentru mine. Îmi doresc pe viitor să îmi perfectionez producțiile, stilul și să ajung să mixez alături de nume sonore, la evenimente mari. Pe viitor mi-ar plăcea să colaborez cu cât mai mulți artiști naționali, dar și internaționali. Ca producător, momentan am abordat stilurile de Tech-House, Afro-House, Organic-House, însă nu mă voi opri aici!” – a declarat Andrei.

Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gXKjJhviGW8