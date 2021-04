Divorțul anunțat pe 23 noiembrie 2020 a venit ca o bombă în showbiz, Andrei și Antonia fiind un cuplu sudat, discret și care părea că poate depăși orice obstacol. Iată că la aproape 6 luni de când divorțul lui a devenit o știre, Andrei Ștefănescu vorbește despre acest subiect.

Pe 23 noiembrie, Andrei Ștefănescu (43 de ani) a anunțat, într-o postare pe Facebook, că s-a despărțit de soția lui, Antonia, după 7 ani de relație. Cei doi au împreună un copil, pe Ayan, și păreau cuplul perfect. „După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar, pe cale amiabilă, și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai”, scria Andrei Ștefănescu.

