Luptătorul s-a întors acasă după două luni de participare la reality-show-ul „Exatlon”, de la Kanal D, şi a povestit reporterolor Click! cum se simte, ce planuri are şi multe detalii de culise despre acest show. Andrei Stoica a suferit cumplit din cauza foamei, iar asta se vede şi la cântar: a slăbit 10 kg.

Click!: Cum eşti cu piciorul? Poţi să ne spui ce s-a întâmplat exact?

Andrei Stoica: Sunt ok, am reînceput să-mi intru în formă. Mi-am revenit, am făcut recuperare două săptămâni, bicicletă şi înot. Am avut o întindere şi o inflamaţie destul de serioase. Şi în condiţiile de acolo nu mă puteam recupera. Neavând vitamine, mâncare destulă şi având joc în fiecare zi, nu aveam de ales. Ori rămâi pe riscul tău, ori îţi respecţi cariera şi poţi alege să mergi acasă. Şi am luat decizia cea mai înţeleaptă, să merg acasă şi să-mi continui cariera. Să nu sufar vreo accidentare care să mă coste mult mai mult.

