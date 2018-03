La două luni de la prima probă pe care a susţinut-o la „Exatlon”, Andrei Stoica părăseşte competiţia şi pierde şansele de a câştiga marele premiu de 100.000 de euro. Cosmin Cernat, gazda emisiunii de la Kanal d, a anunţat, marţi seară, că sportivul nu mai poate continua din cauza unor probleme de sănătate. El s-a accidentat la piciorul stâng şi se pare că aceasta ar fi cauza pentru care a cerut să plece acasă, în România, potrivit click.ro.

“Lipsa vitaminelor și a mâncării se simte. Am slăbit foarte mult şi am început să resimt fiecare gram de efort pe care îl fac. M-am aşezat pur şi simplu pe bancă şi mi-a trosnit genunchiul, am rămas blocat. Nu pot să calc în el, nu pot să fac nimic. Sper să-mi revin repede”, povestea sportivul, dar iată că nu s-a recuperat aşa cum îşi dorea, conform sursei citate.