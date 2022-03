Artistul sucevean de muzică pop/trap Andrew Rope sparge bariera genurilor muzicale, adaptându-și piesele la stilul de metal modern, cu ritmuri antrenante și chitare electrice. Piese precum „Amintirea dintre noi”, „N-ai”, „Nimic nu mai contează” care pot fi găsite pe canalul oficial de YouTube Andrew Rope în varianta lor originală, dar și un cântec nou, nelansat, prind noi valențe, aducând astfel fanii de muzică pop și cei de muzică metal pe un teren comun. Acest proiect este prezentat ascultătorilor în forma sa finală printr-un live session filmat la NGR Club House din Suceava, o locație propice pentru concerte. Instrumentele au fost înregistrate la M Studio, iar de mix and master s-a ocupat Reflux. Apariția materialului muzical este însoțită de un giveaway, unde ascultătorii pot câștiga un tricou cu artwork-ul „Andrew Rope goes Metal”. Band-ul lui Andrew este format din membrii mai multor trupe de rock și metal, precum Nightmarion (Cosmin Ionuț – tobe), Under The Burning Sky (Șerban Medvichi – chitară, Justin Curalariu – chitară) și Distinct (Matei Senciuc – bass, Cosmin Ionut). Audiție plăcută!

