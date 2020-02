Președintele organizației județene a PMP, Marian Andronache, a declarat astăzi într-o conferință de presă că în mai multe localități din mediul rural candidații PMP pentru funcția de primar sunt supuși unor acțiuni de intimidare din partea primarilor în funcții. ”Când simt că un candidat de-al nostru are potențial trec la metode de intimidare”, a spus Andronache care s-a ferit să ofere exemple concrete. El le atrage atenția celor care recurg la astfel de metode să renunțe de îndată la ele amintind că astfel de practici erau folosite prin anii de început ai democtrației. ”A trecut perioada în care se făceau astfel de lucruri dar văd că sunt unii care se comportă în continuare ca niște baronași locali. Unii au două, trei, patru mandate. Cred că le ajunge. Cred că e momentul să vină alții cu viziune. De la intimidări până al amenințări de familie nu e decât un pas. Sper să nu se ajungă aici”, a spus Andronache. El a făcut un apel către președinții partidelor politice, în special cătrei cei de la PNL și PSD, Gheorghe Flutur respectiv Ioan Stan, ”să-și liniștească candidații”.

