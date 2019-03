Viceprimarul municipiului Suceava, Marian Andronache, anunță demararea lucrărilor de modernizare a unui număr de opt locuri de joacă din cele care au fost contractate la sfarsitul anului trecut. ”Am monitorizat indeaproape desfasurarea lucrarilor pentru a ma asigura de calitatea executiei lor, incat prichindeii sa se poata bucura de aceste spatii in deplina siguranta. In cinci dintre acestea s-au montat obiectele de joacă: str. Mesteacanului (intre garaje), Aleea Lalelelor (langa stadionul din George Enescu), str. Marasesti, str. Miron Costin (in spatele Oficiului Postal), str. Samoil Isopescu. Celelalte 3 locuri de joaca, situate in cartierul Burdujeni, vor fi finalizate in urmatoarea saptamana. Tot saptamana viitoare vor incepe lucrarile de cauciucare a suprafetei de contact”, a declarat Andronache.