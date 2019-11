Organizația județeană a PMP Suceava și-a prezentat astăzi într-o conferință de presă ultima achiziție de marcă în persoana lui Florin Hrebenciuc, care de fapt revine în partid după o pauză de cinci ani. Hrebenciuc, care în urmă cu cinci ani s-a aflat printre membrii fondatori ai organizației județene deținând funcția de secretar general, a ținut să mulțumească liderului județean Marian Andronache dar și celorlalți colegi pentru primirea călduroasă arătând că ”am venit într-un moment în care nu-mi permite timpul să am o perioadă de acomodare. Am revenit direct în tranșee”. El a explicat pe scurt motivele revenirii în PMP. ”Am fost din 2001 membru PD, apoi PDL și ulterior PNL după care am devenit membru fondator în PMP Suceava. Acum cinci ani din motive personale m-am retras și astăzi mă reîntorc în partid alături colegii mei unde am pus suflet și timp pentru a construi acest partid aici la Suceava. Mă întorc în primul rând pentru comunitate, pentru oameni, pentru familie pentru că cred că la un moment dat va veni și timpul celor care luptă și muncesc pentru a construi o Românie mult mai corectă și mai transparentă”, a declarat Hrebenciuc, în prezent secretar general adjunct la PMP Suceava. El a adăugat că va lupta pentru candidatul PMP la președinție, Theodor Paleologu despre care a spus că este cel mai bun candidat la președinția României.

La rândul său, Marian Andronache a ținut să-i mulțumească lui Florin Hrebenciuc pentru că a revenit în PMP catalogându-l drept ”un băsist adevărat”. ”Nu îmi este rușine de acest titlu. Am început cu Traian Băsescu în 2001 și merg cu el până la capăt”, a completat Hrebenciuc.