Prim vicepreşedintele interimar al organizaţiei judeţene a PMP, Marian Andronache, i-a reproşat fostului lider, Corneliu Popovici, proaspăt demisionat din partid, faptul că nu a dat dovadă de transparenţă dar şi că a lăsat partidul cu datorii. Andonache a declarat într-o conferinţă de presă că Popovici nu a făcut încă descărcarea de gestiune însă estimativ datoriile lăsate se ridică undeva la 50.000 de lei. „Faptul că a lăsat partidul cu datorii este o mare problemă, destul de gravă pentru noi cei care vom continua lupta politică. Estimarea ar fi undeva la 50.000 de lei. Poate nu e o sumă mare pentru alţii dar pentru un partid ca PMP e destul de mare”, a spus Andronache.

„Am multe de reproşat lui Corneliu Popovici. Faptul că a dus o campanie de denigrare la adresa mea şi faptul că m-a minţit”

Marian Andronache i-a mai reproşat lui Corneliu Popovici că s-a implicat în schimbarea unor consilieri locali „practică ce devenise o obişnuinţă” iar în unele cazuri au fost obligaţi să-şi de demisia şi că şedinţele Comitetului Executiv Judeţean erau convocate în scurt cu 24 de ore înainte fără a fi anunţată ordinea de zi şi mai grav cu deciziile deja luate. „Am multe de reproşat lui Corneliu Popovici. Faptul că a dus o campanie de denigrare la adresa mea şi faptul că m-a minţit”, a subliniat Andronache. Marian Andronache a precizat că este pentru ultima dată când va vorbi despre Corneliu Popovici arătând că nu ar fi spus nici acum nimic dacă nu l-ar fi întrebat presa.