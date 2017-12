Vicepreședintele național al PMP, Marian Andronache, îndeamnă membrii și simpatizanții PMP Suceava să se lase influențați de informațiile lansate public de ”obscure surse din cadrul PMP”. El a adresat rugămintea către membrii de partid de a se abține cu toții de la comentarii care aduc prejudicii majore imaginii și unității partidului. ”În lumina recentelor informații din presă apărute după anunțarea candidaturii mele la funcția de președinte al Organizației Județene a Partidului Mișcarea Populară Suceava, doresc să adresez tuturor membrilor, președinților organizațiilor teritoriale și aleșilor locali ai PMP îndemnul de a nu se lăsa influențați de speculațiile apărute, lansate de obscure “surse din cadrul PMP”. Din dorința de a preveni dezinformarea opiniei publice, am rugămintea de a ne abține cu toții de la comentarii care aduc prejudicii majore imaginii și unității partidului. Este important ca alegerile ce vor avea loc la nivel județean să se desfășoare conform Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Partidului Mișcarea Populară în mod liber, transparent și democratic. Orice membru al partidului are dreptul de a-și anunța candidatura pentru ocuparea unei funcții de conducere. Am convingerea că rezultatul competiției anunțate va fi o organizație unită, puternică și transparentă, în care opiniile fiecărui membru vor fi ascultate și respectate. Climatul de stabilitate ce urmează a fi instalat va fi unul specific performanței politice care exclude orice tip de presiune, uneltire sau jocuri de culise. Vă asigur, dragi colegi, că susținerea, încurajările și încrederea acordată mă motivează să lupt cu fair-play până la finele competiției”, a declarat Andronache.