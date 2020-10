Președintele PMP Suceava, viceprimarul în funcție Marian Andronache, susține că în prezent are o relație normală și corectă cu primarul reales al Sucevei, liberalul Ion Lungu, după ce în campania electorală pentru scrutinul din 27 septembrie i-a adus unele critici. El a fost unul dintre contracandidații primarului. Marian Andronache a declarat, la Radio Top: „Lucrurile sînt lămurite cu domnul Lungu. Vorbim normal. Campania e campanie și după aia discuțiile sînt normale, amicale. E o barieră între politică și relațiile umane. Niciodată nu am spus că Ion Lungu nu a făcut nimic. Eu am lucrat cu patru primari. Pot spune că în actualul mandat al domnului Lungu s-au realizat foarte multe pentru Suceava. Nu putem nega lucrul ăsta. Că mai sînt multe de făcut, de umblat la unele probleme și la calitate e normal”. După realegerea sa, Ion Lungu s-a declarat deranjat de unele afirmații ale lui Marian Andronache, printre care s-a numărat și cea potrivit căreia dacă va cîștiga nu va construi o roată panoramică la Cetate, așa cum a propus șeful municipalității. De asemenea, Ion Lungu a spus că Marian Andronache s-a prezentat în campanie ca fiind „băiatul bun din Primărie” și a completat „trebuie să fie și cineva rău pentru a face treabă”.