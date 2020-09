Liderul PMP Suceava și candidatul acestui partid pentru Primăria Suceava, Marian Andronache, a declarat, astăzi, la lansarea candidaților pentru alegerile locale, că partidul pe care îl conduce nu va face blat nu nici o altă formațiune politică. Marian Andronache a spus că are alături de el o echipă tânără, dar și cu experiență, împreună cu care va obține rezultate foarte bune la aceste alegeri. „Împreună cu echipa mea îmi doresc să facem din Suceava un oraș civilizat, educat, verde, sănătos, inteligent, curat, sigur, viu și eficient. Dacă toate astea le vom rezolva împreună atunci putem spune că Suceava va deveni un oraș european”, a precizat6 Marian Andronache. Liderul PMP Suceava ținut să facă referire și la o serie de apariții din presă cu privire la existența unei dispune între el și actualul primar al Sucevei, Ion Lungu. „Eu nu vorbesc neapărat de o dispută, dar încă o dată vreau să fac apel către echipa lui, dar și către echipele PSD și USR, care în continuare, mai ales în mediul on line, intră cu tot felul de zvonuri. PMP nu face blat electoral cu nimeni. PMP este un partid puternic, care este în creștere în momentul actual, care va fi, spun eu, surpriza acestor alegeri. PMP își dorește schimbarea în bine a orașului și această schimbare o voi face împreună cu echipa mea. Nu am făcut parte din echipa nimănui”, a declarat Marian Andronache. El a spus că în 2016, PMP a făcut o majoritate cu PNL în Consiliul Local și Primăria Suceava pentru ca Suceava să funcționeze și să se dezvolte.

„Am asigurat acea majoritate cu cei doi consilieri locali ai PMP. Acum sper ca lucrul acesta să fie altfel, să scoatem cel puțin 4 – 5 consilieri în așa fel încât puterea noastră în Consiliul Local să crească. Iar la Primăria Suceava, la funcția de primar, mă bat pentru a câștiga acest fotoliu. Le spun de pe acum contracandidaților mei, atât domnului Cușnir cât și domnului Lungu: vor avea o surpriză foarte mare. O surpriză mare pentru că foarte mulți pesediști dar și peneliști vor vota cu Andronache. Să înțeleagă că procentele care se discută în acest moment în municipiu, pe tot felul de canale nu sunt reale. Eu ies în teren în fiecare zi și văd cu adevărat ce gândesc oamenii și ce își doresc pentru Suceava. Putem vorbi acum la Primăria Suceava de 14 candidați, dar un municipiu reședință de județ ca Suceava merită totuși și are nevoie de o persoană care cunoaște administrație, pentru că cineva care vine din afara ei, cel puțin patru ani îi ia să se obișnuiască cu modul de lucru dintr-o primărie”, a precizat Marian Andronache. El a arătat că dacă se discută logic, în momentul de față sunt doar doi candidați care cunosc administrație într-o primărie. „Vorbim de primarul Ion Lungu dar și de Marian Andronache care a fost viceprimar patru ani, plus o carieră de director la Direcția Generală a Domeniului Public. Două persoane care știu administrație. Ce a făcut domnul Lungu s-a văzut 16 ani, ce poate face Marian Andronache se va vedea în următorii patru ani”, a încheiat candidatul PMP pentru funcția de primar al Sucevei.