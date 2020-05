PMP lansează www.solutiata.ro, un proiect de dialog civic, pentru a propune proiecte legislative,

pe baza soluțiilor oferite de români, în diverse domenii de activitate ca: economie, agricultură, sănătate, educație, turism, mediu, ș.a., a anunțat liderul județean al PMP, Marian Andronache, viceprimar al municipiului Suceava.

”România are nevoie de fiecare dintre noi, de soluții concrete. Obiectivul campaniei este să

colecteze și să pună în dezbatere soluțiile propuse de români. Găsim împreună cele mai bune soluții și le integrăm într-un plan de măsuri care trebuie implementate în perioada imediat următoare. După criza de sănătate ne vom lovi, inevitabil, de o criză economică, iar românii așteaptă decizii

curajoase. Decidenții au responsabilitatea de a căuta soluții spre a salva locurile de muncă, pentru a

relansa economia, agricultura, turismul și alte domenii puternic afectate de criza coronavirus. Pentru a reclădi România este necesară o fundație solidă, construită din educație, cercetare, un sistem medical bine pus la punct și un mediu înconjurător în care să respirăm un aer curat. Fiecare român, în domeniul său de activitate are deja o idee, o propunere, o soluție pe care o vede aplicabilă în această perioadă. De aceea, am creat platforma www.solutiata.ro. Pe această platformă, invităm românii să-și prezinte sugestiile, inițiativele, soluțiile pe care le consideră potrivite pentru a sprijini România în combatarea crizei. Fiecare opinie contează, fiecare soluție este importantă, fiecare sfat va fi apreciat și analizat de experții noștri. Cele mai bune sugestii vor fi propuse spre legiferare în Parlamentul României sau prezentate Guvernului României spre a fi adoptate ca parte a pachetului de măsuri anticriză. Patriotismul înseamnă fapte! România are nevoie de tine! Spune soluția ta pe www.solutiata.ro”, a declarat Andronache.