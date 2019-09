Viceprimarul municipiului Suceava, Marian Andronache, a anunțat astăzi la deschiderea noului an școlar că va iniția un proiect de hotărâre de consiliu local, imediat după ce transportul local va fi dotat cu autobuze electrice, pentru asigurarea unui transport special destinat elevilor, gratuit în intervalul orar de la începutul până la sfârșitul orelor de curs, ”în asa fel încât părinții sa nu mai aibă grija de a duce și a lua copiii de la școală”. Andrnache a participat la festivitățil de deschidere a noului an școlar la trei unități de învățământ din Municipiul Suceava, de la care a primit invitații și anume Școala gimnazială „Ion Creangă” din cartierul Obcini, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” și Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”. ”Am convingerea că educația trebuie să reprezinte o prioritate a statului și a administrațiilor locale, educația reprezintă apanajul țărilor civilizate, o națiune educată este o națiune civilizată, respectată și performantă. Asigur toți părinții și cadrele didactice de implicarea mea deplină ca viceprimar și consilier local în aprobarea cerințelor pe care le vor avea directorii unităților de învățământ pentru creșterea nivelului de dotare în vederea desfășurării actului de educație în condiții optime, precum și de inițierea unui proiect de hotărâre, imediat după ce transportul local va fi dotat cu autobuze electrice, pentru asigurarea unui transport special destinat elevilor, gratuit în intervalul orar de la începutul până la sfârșitul orelor de curs, în asa fel încât părinții sa nu mai aibă grija de a duce și a lua copiii de la școală.

Urez tuturor elevilor un an nou școlar fructuos, încununat de performanțe la toate nivelurile. Cadrelor didactice le doresc înțelepciune, dăruire, răbdare și dragoste în munca cu copilașii, în formarea lor ca stâlpi ai societății de mâine. Părinților și bunicilor le urez sănătate și putere de muncă încât să îi poată sprijini pe cei mici în drumul lor spre a deveni mari. Vă asigur de întreaga mea considerație pentru toate eforturile dumneavoastră și grija pe care o dăruiți elevilor zi de zi!”, a spus Marian Andronache.