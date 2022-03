Liderul PMP Suceava, Marian Andronache, a făcut un apel către administrațiile locale și județene să înceapă investițiile în localități, pentru că altfel anul acesta va fi unul pierdut, așa cum a fost și primul an după începerea pandemiei de coronavirus. „Pe plan județean vreau să fac un apel către administrațiile locale și către administrația județeană. Trecem prin niște clipe extraordinar de grele, pe undeva asemănător cu carantina din 2020, când toată lumea era bulversată. Poate acum suntem mult mai speriați, pentru că aici e vorba de lacrimi, de disperare, de oameni care își pierd casele. Toți românii dau o mână de ajutor, toți au sărit, în special Suceava a fost la mare înălțime, dar au trecut deja două săptămâni și bugetele locale au fost în mare majoritate aprobate și e timpul ca totuși să ne ocupăm și de investițiile care trebuiesc făcute de administrațiile locale și administrațiile județene. În paralel trebuie să dăm dumul la treabă pentru că altfel vom avea un an pierdut exact ca în 2020, când a început cu carantină și pandemia care a durat până acum câteva zile”, a spus Marian Andronache. El a făcut și un apel către Guvernul României pentru a amâna recensământul populației și al locuințelor, care trebuie să înceapă pe 14 martie. Marian Andronache a precizat că nu crede că acum e momentul acestui recensământ. „Oamenii sunt speriați. În momentul acesta nu știu dacă oamenii îți dau dumul la ușă să intri în casă. Mai ales că a apărut și această problemă cu mobilizarea, că o fi sau nu fake news, însă mulți tineri sunt speriați și s-ar putea ca acest recensământ să fie un fiasco”, a declarat președintele PMP Suceava. El consideră că acest recensământ ar putea fi amânat câteva luni. „Astfel recensământul s-ar face pe o bază clară și să nu pățim ca la ultimul recensământ unde știm cu toții, la Suceava am ieșit la vreo 93.400 de locuitori în condițiile în care Suceava are peste 120.000 de locuitori”, a încheiat Marian Andronache.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating