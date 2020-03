Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, susține că decizia carantinării municipiului reședință de județ a fost luată în zadar, dacă nu se iau următoarele măsuri, în regim de URGENȚĂ:

1. Testarea în masă a sucevenilor pentru a putea izola virusul! Nu ne putem permite ca virsul să își facă de cap până răvășește comunitatea din Suceava iar noi să actualizăm lista de infectări și decese;

2. Personalul medical din Suceava este în mare parte infectat cu coronavirus și epuizat de bătălia copleșitoare pe care o poartă. Lucrează non-stop de foarte mult timp. Trebuie să vină personal medical din alte județe pentru a putea susține în continuare această luptă. Personalul medical epuizat trebuie odihnit iar cel infectat trebuie tratat, pentru a putea să lucreze. Medicii își sacrifică sănătatea pentru a trata bolnavii. Fără personalul medical nu putem sub nicio formă redresa situația, din contră! Mulțumim personalului medical din alte orașe ale județului și din Iași, pentru ajutorul pe care ni l-a oferit până acum. Mulțumim personalului medical din Suceava pentru tot sacrificiul făcut!

3. Realizarea în spital a unor fluxuri epidemiologice separate, de tratare a pacienților: un flux destinat infectărilor de COVID-19 și un alt flux destinat celorlalte cazuri. Nu putem ignora oamenii care suferă de alte boli grave și nici nu-i putem pune în contact cu pacienții infectați cu coronavirus sau cu personalul medical care se ocupă de acești pacienți;

4. Spitalul Județean Suceava și restul spitalelor din județ trebuie dotate cu echipamente de protecție împotriva virusului. Au sosit ieri câteva astfel de echipamente dar sunt mult prea puține raportate la situația cu care se confruntă Suceava. Avem nevoie de un număr mult mai mare de echipamente de protecție pentru personalul medical! De asemenea, personalul medical trebuie instruit în utilizarea eficientă a echipamentelor de protecție. Avem nevoie de teste și de unități de testare!

”Pe această cale, fac un apel la guvernanți, la celula de criză care gestionează această situație la nivel central ca, în regim de URGENȚĂ, să adopte aceste măsuri complementare! În caz contrar, dacă Guvernul nu înțelege aceste aspecte și nu ia măsurile complementare de urgență, sucevenii vor fi supuși forțat unui scenariu de groază: SELECȚIA NATURALĂ! Sunt convins că nimeni nu își dorește așa ceva!

Dumnezeu să ajute Suceava! Dumnezeu să ajute România!”, a mai spus Andronache.