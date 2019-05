Liderul județean al PMP, viceprimarul Sucevei Marian Andronache, a mulțumit sucevenilor pentru încrederea acordată popularilor prin votul exprimat la europarlamentare. PMP a a reușit să adune la nivel de județ 16.518 voturi adică 6,68%. În municipiul Suceava procentul este de 9,58%. Suntem o echipa unită, am transmis un mesaj coerent și aplicat pentru Europa, ne-am întâlnit zilnic cu alegătorii din Municipiul Suceava și din județ, am avut cel mai bun cap de listă – președintele Traian Băsescu și, mai mult decât toate, am crezut în voi, am crezut în noi, am crezut în PMP. Vă mulțumesc tuturor celor care ați ieșit la vot și, în special, celor care ne-ați acordat încrederea dumneavoastră prin votul exprimat. Mulțumesc echipei mele, fiecărui membru al PMP care s-a implicat în această campanie electorală. Mulțumesc colegilor de pe lista de candidați la europarlamentare. Mulțumesc familiei mele”, a declarat Andronache.