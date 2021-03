Traian Andronachi a fost demis din funcția de manager al Spitalului Municipal Rădăuți în urma deciziei din această seară a Consiliului de Administrație. Anunțul a fost făcut chiar de el pe pagina sa de facebook. El a ținut să mulțumescă societății civile și colegilor din spital cu care a colaborat foarte bine arătând că în plină stare de urgență Spitalul Municipal Rădăuți a reușit trecerea din categoria a 5-a de acreditare, in categoria a 3-a. Iată postarea integrală a lui Traian Andronachi.

”Membrii consiliului de administratie al spitalului desemnati de Consiliul Local (dl Constantin Luchian si d-na Calenciu Anca) respectiv reprezentantul primarului (dl ing Remus ) in pofida opozitiei formata de reprezentantii DSP si de catre toti reprezentantii sindicatelor din spital, au hotarat demiterea mangerului spitalului Radauti. Asa fiind, raportat la aceasta situatie, in primul rând vreau sa multumesc COLEGILOR mei de la spital, pentru întreaga colaborare, pentru munca si efortul pe care l-ati facut, il faceti si il veti face. Pentru cei peste 4 ani pe care i-am petrecut impreuna si peste toate momemtele frumoase sau grele peste care am trecut, va mulțumesc! Ramaneti sanatosi, Dumnezeu sa va ocroteasca si sa va rog sa colaborati pentru binele comunitatii si al spitalului. In al 2-lea rând vreau sa va mulțumesc vouă, SOCIETATII CIVILE, pentru sprijinul si increderea pe care ati acordat-o colectivului spitalului municipal Radauti. Fara voi, cei care ati sprijinit, nu am fi reusit sa trecem peste acele momente care pentru alte spitale a însemnat inchiderea pentru o perioada a activitatii. In al 3-lea rand vreau sa multumesc colaboratorilor si oamenilor curajosi prin intermediul carora am reusit, in plina pandemie, sa demolăm acoperisul, să construim inca un etaj, sa schimbam lifturile si toate ferestrele spitalului, sa refacem fațada, fara sa inchidem activitatea vreunei sectii (si toate astea pentru a nu pierde finantarea integrala a tuturor cheltuielilor cu acest proiect, obtinuta de la CNI), sa avem cele mai rapide rezultate la testele RT PCR si sa pastram ordinea necesara, prin prisma carora ne-am straduit sa oferim servicii de calitate. In mod special as vrea sa mai multumesc inca odata colegilor pt poate cea mai importanta recunoastere a rezultatelor obtinute de Spitalul din Radauti si anume, trecerea din categoria a 5-a de acreditare, in categoria a 3-a, acest rezultat fiind obtinut in timpul starii de urgenta! E drept, tot timpul este loc de mai bine si imi pun nadejdea ca acest mai bine se va intampla. Va imbratisez si va multumesc in egala masura tuturor!”