Ministrul educației, Ecaterina Andrinescu, nu crede că locația din comuna Șcheia pentru construcția noului sediu al Casei Corpului Didactic Suceava a fost cea mai bună soluție. Ecaterina Andronescu a precizat că în discuțiile pe care le-a avut astăzi, la Suceava, cu șeful Inspectoratului Școlar Județean, Cristian Cuciureanu, acesta i-a ridicat problema necesarului de fonduri pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al CCD Suceava. „Vom încerca să alocăm. Nu știu dacă toată suma pentru că acum se face o reevaluare a proiectului. Este un proiect început de mult și sigur cred că este și momentul și timpul să încercăm să vedem ce a mai rămas din ceea ce a fost în proiectul inițial. Nu cred că vom putea acoperi toată suma anul acesta. Dar cu o anumită sumă încercăm să contribuim. Tot legal de IȘJ Suceava, am avut o discuție de dimineață cu ministrul tineretului și sporturilor. Asta pentru că IȘJ Suceava are nevoie de spații sublimentare, iar o parte din clădirea în care își desfășoară activitatea aparține Ministerului Tineretului. Încercăm printr-o Hotărâre de Guvern să transferăm în totalitate clădirea către IȘJ, care în opinia mea ar trebui să lucreze împreună și cu Casa Corpului Didactic, care este un centru de formare pentru cadrele didactice”, a declarat Ecaterina Andronescu.

Ministrul educației a spus că știe că noul sediu al CCD Suceava se constriește în afara Sucevei, dar și că în locația respectivă nu există rețele de utilități. „Știu că nu au nici curent electric, nici drum și nici rețele de apă. Am aflat de la doamna prefect că există șanse să aibă utilitățile în viitorul imediat apropiat. Personal nu cred că e o soluție pentru casa Corpului Didactic”, a declarat Andronescu. Ea a spus că respectiva clădire ar putea fi o soluție pentru un centru de excelență unde să se pregătească loturile de elevi, „care sunt performante și care merg la etapele și concursurile naționale și internaționale”.