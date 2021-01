Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava angajează asistenți maternali. Pentru anul 2021 se are în vedere extinderea rețelei prin angajarea unui număr de 30 de asistenți maternali, evaluarea, formarea si atestarea acestora, dar și a celor existenți în prezent în rețeaua DGASPC Suceava. De asemenea se vor analiza, verifica și atesta cererile deja existente.

Astfel, D.G.A.S.P.C Suceava continuă campania de recrutare a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali.

Conform HG 679/2003, pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au capacitate deplină de exerciţiu;

b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

c) au în folosinţă o locuință care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare;

d) au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Angajările de asistenți maternali se fac în baza proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169 finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman: ”Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției. Pentru perioada de implementare a proiectului se va extinde rețeaua de asistenți maternali cu un număr de 150 AMP până la sfârșitul anului 2023.

Prin rețeaua de asistenți maternali se asigură protecția copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecție ce impune creșterea, îngrijirea și educarea copilului de către un asistent maternal profesionist, acesta fiind o persoană fizică, care prin activitatea care o desfășoară la domiciliul său asigură creșterea, îngrijirea și educarea în vederea dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament.