Nu e un test de personalitate, desi personalitatea influenteaza deciziile pe care le luam si, in defiinitiv, viata pe care o vom avea. Insa, realitatea e ca e nevoie de curaj pentru a renunta la un job sigur si a-ti crea o afacere despre care nu poti sti cu siguranta ca te va putea ajuta sa te imbogatesti sau macar sa iti platesti facturile. Sigur, exista si situatii in care o afacere inseamna falimentul personal si cheltuirea tuturor resurselor financiare, fara absolut niciun rezultat.

Dar tu ce crezi despre tine? Esti facut sau nu sa fii antreprenor?

Vreau sa muncesc mai putin si sa castig mai mult

Antreprenoriatul inseamna, de cele mai multe ori, mai multa munca decat a unui simplu angajat

Visezi la o viata simpla, la calatorii si la relaxare continua pe plaja sau in zone exotice, insa nu asta e viata unui antreprenor. Cel putin la inceput, vei munci poate pana la epuizare pentru a pune pe picioare o afacere pe care ti-o doresti. Va trebui sa faci totul de la crearea serviciilor, promovare si comunicare, vanzare.

Partea buna e ca simplul fapt ca vei munci doar pentru tine poate sa iti dea mai multa energie si puterea de a merge mai departe. Insa si aceasta energie se va sfarsi daca lucrurile nu merg cu te astepti. Asa ca, daca optezi pentru antreprenoriat, asteapta-te la multa munca.

Angajatii fac toata treaba, eu doar ii coordonez

Pana la momentul in care vei avea angajati pe care sa ii coordonezi trebuie sa ajungi sa obtii un profit rezonabil , constant si sa ai un business stabil. Si asta poate dura si cativa ani, in functie de capitalul initial, de specificul afacerii si de modul in care aceasta se dezvolta.

Poate ai una dintre acele idei de afaceri geniale, insa e greu de crezut ca aceasta te va imbogati rapid. Exista un flux si o durata de dezvoltare pentru fiecare afacere, oricat de buna ar fi ideea.

Nu mai vreau sa lucrez pentru altii

Poate fi un moft sau o frustrare care are niste cauze reale, insa tot trebuie sa iei in calcul faptul ca ar putea fi o greseala sa demisionezi. Daca nu ai deja o rezerva de bani care sa iti ajunga pe o perioada de minim cateva luni, cel mai probabil nu vei reusi, chiar si daca ai deja un plan de afaceri. Chiar daca sefii te exaspereaza, gandeste-te bine daca vrei ca un intreg business sa depinda de tine si daca vei face fata. Nu lua o decizie in mod impulsiv.

Sursa: Afaceri si leadership feminin