Într-o intervenție telefonică la Radio Top, șefa Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, Mirela Adomnicăi, a susținut că atît în județ, cât și în țară, unii angajatori au suspendat contractele de muncă pentru a beneficia de indemnizațiile de șomaj tehnic, dar în același timp cheamă oamenii la treabă, ceea ce nu e normal. Adomnicăi a declarat că a primit mai multe sesizări în acest sens pe care le-a trimis la Inspectoratul de Muncă și la Ministerului Muncii întrucât problema nu este de competența AJOFM. Șefa Agenției a mai spus că la începutul lunii iunie se vor efectua controale la angajatori vizavi de banii încasați de la stat pe durata stării de urgență, iar sumele primite nejustificat sau cu nerespectarea anumitor obligații vor atrage consecințe. Pe de altă parte, întrebată dacă a început reactivarea contractelor de muncă suspendate după declanșarea crizei COVID-19, Mirela Adomnicăi a spus că, de exemplu, în domeniul construcțiilor, AJOFM Suceava eliberează repartiții, ceea ce înseamnă că se angajează. În schimb, ea a apreciat că cel puțin la nivelul județului Suceava, activitatea industriei ospitalității HoReCa va rămîne suspendată o perioadă mai îndelungată.

