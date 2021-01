Angajații de la o mănăstire din județul Suceava sunt verificați zilnic cu etilotestul la începutul și la sfârșitul programului de lucru. Decizia aparține arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic după ce soția unuia dintre angajați a sesizat pe pagina de internet a Arhiepiscopiei la rubrica ”Răspunsul Ierahului” că bărbatul ei vine zilnic beat acasă iar copiii plâng că tatăl lor îi face de râs prin sat. ”Vă rog din suflet să mă lămuriți și pe mine cum se poate ca la o mănăstire muncitorii să fie mai mereu în stare de ebrietate? Sunt soția unuia dintre muncitori, iar de fiecare dată când vine acasă beat sunt probleme în familie. E destul de clar că soțul meu are probleme cu alcoolul, dar nu mi se pare normal ca într-o instituție bisericească să se întâmple astfel de lucruri. Pe lângă faptul că sunt muncitori care nu sunt angajați și care se pot accidenta la locul de muncă, mai fac rost foarte ușor de băutură din depozitul mănăstirii (a nu se înțelege că si-o procură singuri, le este dată de către cei responsabili cu depozitarea). Poate reușiți să luați nişte măsuri. Știu că nu le poate pune nimeni dop la gură, dar poate totuși se poate face ceva. Nu este deloc ușor când vin copiii acasă și plâng că îi face tatăl lor de râs prin sat atunci când este beat. Până a lucra la mănăstire consuma alcool aproximativ o dată la doi ani. Nu mă aștept să vină spunând rugăciuni acasă (deși nu ar fi rău), dar poate nu ar strica să aducă banii munciți din greu în familie (și nu neapărat mie, pentru că și eu lucrez și am salariul meu). Vă mulțumesc anticipat!”, scris femeia care s-a semnat cu inițialele B. D. Iată și răspunsul IPS Calinic:

”Stimată doamnă! Sesizarea pe care ne-ați transmis-o m-a întristat. În acest sens, conducerea acelei mănăstiri vă asigură că, împreună cu cei responsabili, va lua măsura de a nu se mai bea alcool în incinta mănăstirii și va încerca să asigure suportul necesar celor care suferă de această adicție/patimă. În acest sens, se va face o verificare zilnică a tuturor angajaților la începutul și sfârșitul programului de lucru, cu ajutorul etilotestului. Conducerea mănăstirii îşi arată disponibilitatea de a acorda tot sprijinul duhovnicesc în vederea soluționării unor astfel de situații, deşi mănăstirea nu este răspunzătoare de consumul de băuturi alcoolice al angajaților, în afara programului de lucru sau în drumul lor spre casă, cum, de altfel, nici cadrele didactice nu sunt responsabile de elevii care consumă etnobotanice în afara şcolii, nici agenţii de poliţie rutieră pentru şoferii care încalcă regulile de circulaţie, nici medicii pentru pacienţii care nu respectă prescripţiile medicale.

Sărbători binecuvântate!”