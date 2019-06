Prin intermediul marii retele EURES, un numar important de angajatori de la nivel european, ofera un numar de 565 de locuri de munca, in viitoarea perioada, locuri valabile si pentru cetatenii romani care sunt calificati si intrunesc conditiile de angajare.

In Austria se pun la dispozitie peste 30 de posturi. In principal, austriecii ofera posturi de montator mobilier. Insa pot fi descoperite si alte tipuri de posturi valabile. In Danemarca se pun la dispozitie 14 posturi. Printre cele mai cautate joburi sunt: mecanic, operator de masini si utilaje, insa sunt la mare cautare si posturile pentru calificati cu studii superioare: precum manager HR si postul de inginer agronom.

Printre tarile care angajeaza cei mai bine platiti muncitori, Finlanda se remarca anul acesta cu 10 posturi de instalator schele.

Alte posturi disponibile: manipulant marfa, sofer camion, tehnician electronica, comandant nava sau marinar, mecanic de locomotiva, mecanic auto, gradinar, tamplar sau inspectori tehnici pentru instalatii. Toate aceste posturi, peste 90 la numar, sunt listate in companii nemtesti.

De asemenea, Irlanda ofera 10 posturi de sofer pe basculanta, iar Marea Britanie ofera 15 joburi disponibile ca farmacisti.

Alte tari care ofera locuri de munca: Suedia (3 posturi), Franta (1 post), Ungaria (104 posturi), Slovacia (12 posturi), Spania (100 posturi), Olanda (70 posturi), Norvegia (93 posturi).

Ce conditii trebuie sa indeplineasca romanii pentru a ocupa aceste posturi?

Pentru a putea ocupa aceste posturi, cei ce solicita angajarea au nevoie de experienta, de calificare in domeniu si de cunostinte de limba, in functie de stat. Pentru unele posturi, unde e necesara facultate, recrutii vor avea nevoie de cunoasterea extrem de buna a limbii engleze sau a limbii statului respectiv.

Ce salarii se ofera?

Salariile pot fi extrem de atractive in unele cazuri. Un inginer poate castiga cu usurinta peste 5000 de euro pe luna, in timp ce un mecanic poate castiga pana la 3500 – 4000 euro. Daca are vechime, un gradinar sau un tamplar poate castiga peste 3000 de euro.

De asemenea, un manager HR intr-o corporatie poate castiga chiar si peste 10.000 de euro, daca stie limba straina si daca stapaneste deja domeniul si are si cunostinte juridice.

Pentru cine sunt disponibile joburile?

Pentru a vedea cum puteti sa aplicati si pentru cine sunt disponibile joburile, puteti intra pe site-ul EURES sau va puteti adresa consilierilor AJOFM din zona in care locuiti. Tot pe portalul EURES pot fi gasite detaliile si salarizarea pentru posturi.