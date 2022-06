După ce s-a numărat printre câștigătorii Concursului Naţional pentru Traducerea Poeziei Româneşti „Lidia Vianu Translates” din 2020, scriitoarea Angela Furtună este prezentă acum în volumul colectiv bilingv român-englez PÂNĂ ÎN PREZENT VIITORUL ESTE FOARTE BUN – THE FUTURE HAS BEEN FABULOUS SO FAR (traducere Lidia Vianu and Anne Stewart), pus la dispoziție și online. Cartea poate fi descărcată gratuit aici:

https://editura.mttlc.ro/carti/The.Future.has.been.fabulous.CLP.2022.pdf

Volumul, apărut și lansat la Bookfest în ediție print, sub titlul PÂNĂ ÎN PREZENT VIITORUL ESTE FOARTE BUN – THE FUTURE HAS BEEN FABULOUS SO FAR, Contemporary Literature Press – The Online Publishing House of The University of Bucharest, 2022 – este acum disponibil și online, grație bunăvoinței editorului, doamna Lidia Vianu, unul dintre traducătorii notabili ce se implică la cel mai înalt nivel în promovarea literaturii române pe plan internațional. Acest volum include poemele celor 43 de câştigători ai Concursului Naţional pentru Traducerea Poeziei Româneşti „Lidia Vianu Translates” 2020. Ordinea autorilor în antologie respectă cronologia vârstelor lor.

Cartea apare sub egida prestigioaselor foruri românești și britanice: Universitatea București, Contemporary Literature Press – The Online Publishing House of The University of Bucharest, British Council, Institutul Cultural Român, Uniunea Scriitorilor din România, Muzeul Național al Literaturii Române din București, Editura Tracus Arte, cu sprijinul APLER.

Antologia reunește poeți tineri și mari poeți români contemporani consacrați, prezentând o viziune universală și intergeneraționistă a poeziei actuale:

Lidia Vianu – Denisa Lepădatu – Bogdan Ioan Macarie – Petruţ Dinu ~ Cristina Botîlcă Albert Denn ~ Iuliana Miu

Daniel Lăcătuş ~ Tudor Voicu –

Sandra Cibicenco ~ Andrei Tudor Dumitrescu – Adriana Teodorescu ~ Daniel Marin ~ Vasile Andreică – Monica Manolachi ~ Ofelia Prodan ~ Carmen Sorescu – Dan Mircea Cipariu ~ Lia Faur ~ Robert Şerban –

Cristi Nedelcu ~ Burghel Ioana ~ Denisa Popescu – Cristina Prisăcariu Şoptelea ~ George G. Asztalos –

Mihail Gălăţanu ~ Nicolae Coande – Dorina Stoica

Rodica Draghincescu ~ Bogdan Hanu –

Daniela Albu ~ Gela Enea ~ Ioan Es. Pop –

Simona Grazia Dima ~ Angela Furtună ~ Nicolae Silade – Ion Mureşan ~ Balasz Attila ~ Dan Dănilă –

George Bădărău ~ Lucian Mănăilescu –

Liviu Ioan Stoiciu ~ Virgil Diaconu – Adrian Costache ~ Ion Dogioiu.

ISBN 978-606-760-202-9

© Lidia Vianu: selection and translation of the texts

© Anne Stewart: translation

© Universitatea din Bucureşti Editing, Cover Design and overall Layout by Lidia Vianu IT Expertise: Cristian Vîjea Proofreading: Roberta Maria Gulerez, Anne Stewart, Lidia Vianu, Cristian Vîjea Acknowledgements

The title comes from a poem by Dan Cipariu. / Titlul: Dan Cipariu.

Cover: Hieronymus Bosch, Visions of the Hereafter, 1490.

Cartea e apărută cu sprijinul / Book published with the support of APLER.

