La fel ca la fiecare final de an, Liceul cu Program Sportiv din Suceava şi-a premiat cei mai buni 10 sportivi. Pentru al doilea an consecutiv, atleta Angela Olenici, pregătită de antrenorul Toader Flămând, a fost desemnată cel mai bun sportiv de la LPS Suceava. Sportiva originară din Rădăuţi este componentă a lotului naţional de juniori al României şi a reuşit să obţină titlul de campioană naţională de sală la juniori I, medalia de argint la naţionalele de juniori II, şi campioană balcanică la juniori II în Turcia, vicecampioană balcanică la juniori I, la Piteşti, toate în proba de 1500 de metri. Angela a câştigat aurul naţional şi-n proba de 800 de metri la juniori II în aer liber, dar şi-n proba de 1500 de metri la juniori I. Angela a participat şi la Campionatul Mondial de juniori II, unde a ocupat locul nouă în proba de 1500 de metri, şi la Campionatul European de cros.

„În acest an am concurat la foarte multe competiţii şi mă bucur că am reuşit să obţin rezultate excelente, cu ajutorul cărora am fost declarată din nou sportiva anului la liceul nostru. În anul ce urmează mi-am propus să-mi fac baremul pentru Campionatul Mondial de juniori I, o categorie de vârstă mai mare, şi-n acelaşi timp sper să obţin cât mai multe performanţe naţionale şi internaţionale”, a declarat cea mai bună sportivă pe anul 2017 la LPS Suceava, Angela Olenici.

Secţia de atletism de la Liceul cu Program Sportiv Suceava a avut doi sportivi pe podium în top 10 pe anul 2017, Angela Olenici, locul I, şi Cătălin Tocilă, locul III, ambii fiind pregătiţi de antrenorul Toader Flămând.

„În acest an doi dintre elevii mei s-au clasat în primii trei sportivi la LPS, cu rezultate foarte bune în acest an. Anul acesta ne-am pregătit foarte bine şi am reuşit să obţinem patru titluri de campion naţional la 800 şi 1500 de metri, atât în sală, cât şi-n aer liber, un rezultat bun la Balcaniada de juniori II. La mondiale a venit pe locul 9, deşi eu cred că putea să vină mai în faţă dacă realiza timpul de acasă, dar au fost emoţii şi n-a reuşit o cursă foarte bună. Angela este o alergătoare polivalentă, atâta timp cât a luat medalii la 800, 1500 şi a avut rezultate bune la 3000 de metri. Sunt mulţumit de pregătirea de toamnă, de volumul de lucru şi sper ca anul ce urmează să fie încununat de rezultate mai bune şi de o calificare la mondialele de juniori I”, a explicat antrenorul Toader Flămând.

Component al lotului naţional de alergare montană, Cătălin Tocilă a ocupat locul IV la Campionatul European de Alergare Montană cu echipa României, cu care a câştigat şi argintul la Campionatul Balcanic.

Cel mai bun sportiv al secţiei de lupte greco-romane, Chira Teodor, pregătit de antrenorul Valerică Gherasim, s-a clasat pe locul II în topul performerilor de la LPS Suceava, cu cinci medalii de aur şi una de argint, obţinute în competiţiile naţionale.

„Pentru mine, 2017 a fost un an foarte bun, chiar dacă mă aşteptam la mai mult. Am reuşit să câştig cinci medalii de aur, cu una mai puţin decât m-am aşteptat, la Cupa României de la Putna, când am pierdut în ultimele 10 secunde finala mare şi am luat argintul. În anul ce urmează mi-am propus să câştig o medalie la naţionalele de tineret, poate cea de aur, astfel încât să particip la Campionatul european, dar şi o medalie la naţionalele de seniori. În plus îmi doresc să devin din nou campion naţional la juniori. Îmi doresc să rămân cât mai mult la Suceava, aici unde am parte de condiţii foarte bune de pregătire, masă, cazare şi antrenamente pe măsură”, a explicat luptătorul Chira Teodor.

Pe locul IV s-a clasat Alexandru Raţă, pregătit de antrenorul Tudor Orăşanu, component al lotului naţional de volei juniori cu care a ocupat locul IX la Campionatul European U19 şi locul VI la Campionatul Balcanic.

Pe poziţia a cincea s-a situat Bogdan Pop, sportiv antrenat de Andrei Bolohan, component al lotului naţional de lupte greco-romane, ce-n acest an a câştigat aurul la naţionalele de juniori III.

Pe locul şase s-a clasat Claudiu Lăzurcă, component al lotului naţional de handbal juniori şi ocupant al locului V la Campionatul Naţional de juniori II, cu echipa pregătită de Răzvan Bernicu. Pe locul şapte s-a situat Marius Cora, sportiv ce este pregătit de antrenorul Dumitru Livadariu şi face parte din lotul naţional de rugby juniori sub 19 ani, pe locul opt a fost Marian Hangaleţ, pregătit de Andrei Bolohan, luptător ce este component al lotului naţional şi a reuşit în 2017 să câştige medalia de argint la naţionalele de juniori I şi locul III la Cupa României pentru juniori II. Ultimele două poziţii în topul performerilor de la LPS Suceava au fost ocupate de Mădălin Adrian Oloieru Onofraş, antrenor Aurel Constantin, fotbalist ce evoluează şi-n Liga a II-a, la Foresta Suceava, şi Ionuţ Logofătu, component al lotului naţional şi ocupant al locului V la Campionatul Naţional de juniori II, cu echipa pregătită de antrenorul Răzvan Bernicu.