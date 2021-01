Anul 2021 vine cu multe bucurii în casa Angelei Rusu. Artistei i se măreşte familia cu doi membri. Ea şi fiica cea mare, Larisa, sunt însărcinate şi vor naşte fetiţe peste câteva luni. Diferenţa dintre bebeluşi este de numai cinci săptămâni, potrivit click.ro.

“Sunt însărcinată în patru luni jumate, adică 18 săptămâni. Este cea mai mare minune pe care o aşteptăm de ani de zile. Am apelat la o clinică de fertilizare, la medicul Andreas Vithoulkas, căruia vreau să îi mulţumesc foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut. Maria o va chema pe fetiţă, e un nume deosebit, pur. I-am aranjat deja camera. Am avut şi evenimente, pot să cânt în continuare, nu am greţuri, nu am nici un alt disconfort”, a mărturisit Angela (46 de ani) pe canalul ei de YouTube, la finele săptămânii trecute, conform sursei citate.

