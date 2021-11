Începînd de luni, 8 noiembrie, Angela Zarojanu va fi managerul interimar al Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava. Ca urmare a decesului poetei Carmen Veronica Steiciuc, Consiliul de Administrație s-a întrunit în regim de urgență pentru a numi un interimar, astfel încît să se poată face diferite plăți, iar activitatea instituției teatrale să nu fie blocată.

Pentru început s-a luat act de încetarea ”Contractului de management nr. 43610 din 23.12.2019, încheiat între Domnul Ion Lungu – Primar al municipiului Suceava și Doamna Carmen Veronica Steiciuc, în baza certificatului de deces, ale dispozițiilor art. 13 alin.(1) lit.f) din contractul menționat și ale art. 33 alin (1) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură”.

La punctul doi s-a votat în unanimitate propunerea ca Angela Zarojanu să ”asigure managementul instituției publice de cultură Teatrul Municipal <Matei Vișniec> Suceava și care va îndeplini funcția de director interimar până la organizarea concursului de proiecte de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, conform prevederilor art. 33 alin (5) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură”.

Propunerea Consiliului de Administrație va trebui acceptată de Consiliul Local Suceava, care se va întruni într-o ședință de îndată luni, 8 noiembrie. Tot luni, doamna Zarojanu își va prezenta demisia din funcția de consilier local. Angela Zarojanu a fost pentru o vreme membru al Consiliului de Administrație al teatrului și a fost o prietenă constantă a instituției. La începutul ședinței, la propunerea primarului Ion Lungu, în calitatea sa de invitat, s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Carmen Veronica Steiciuc. Primarul a promis tot sprijinul municipalității pentru teatru, cu condiția ca acesta să continue proiectele inițiate de managerul Carmen Veronica Steiciuc.