Între 20 și 29 mai, la Suceava se va desfășura o nouă ediție a „Zilelor Teatrului Municipal <Matei Vișniec>”. Managerul interimar al teatrului, Angela Zarojanu, a declarat, la Radio Top, că vor fi spectacole de teatru, inclusiv pentru copii, conferințe pe diverse teme susținute de profesioniști din lumea teatrului și concerte. Angela Zarojanu a subliniat că la eveniment va participa și dramaturgul Matei Vișniec. Va veni și ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer, pentru a primi titlul de cetățean de onoare al orașului pentru implicarea în realizarea Alianței Franceze la Suceava. Trupele invitate sînt de la Teatrul <Nottara>, Teatrul Național <Mihai Eminescu> din Chișinău, Teatrul Național <Satiricus> din Chișinău, Teatrul <Olga Kobylianska> din Cernăuți și de la o companie independentă de teatru. Dacă vremea va permite, vor avea loc și spectacole în aer liber, la zona de agrement de pe Tătărași, pe esplanada Casei de Cultură și în curtea Hanului Domnesc. Vor concerta Ada Milea, Bobo Burlăcianu, Maria Răducanu și folkistul Cornel Angelescu, angajat al teatrului sucevean. Tot de „Zilele Teatrului <Matei Vișniec>”, timp de două zile vor avea loc și acțiuni ale Alianței Franceze la Suceava. Printre altele, președintele de onoare al Alianței, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu va organiza ateliere de traduceri. Angela Zarojanu a mai spus că pe 20 mai va fi pusă în scenă, în premieră, piesa <Recviem>, jucată de nouă din cei zece actori ai teatrului sucevean și a adăugat: „Au fost invitați critici de teatru, oameni de cultură, și emoțiile sînt deja foarte mari. În sală va fi și o echipă de filmare de la televiziunea publică. Vom apărea la TVR2 sau TVR3. Este un lucru extraordinar de important fiindcă va crește foarte mult raza de vizibilitate a teatrului nostru”

, 1.0 out of 10 based on 1 rating