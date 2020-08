Consilierul Local al PNL Suceava, Angela Zarojanu, a propus, în premieră un proiect pentru crearea unui nou pol de dezvoltare urbană în municipiul reședință de județ. La prezentarea programului electoral al primarului PNL Ion Lungu pentru un nou mandat, Angela Zarojanu a propus promovarea proiectului intitulat „Traiectoria culturală”, care ar urma să fie implementat în zona centrală a Sucevei. „Este timpul să dezvoltăm proiecte de cultură urbană. Este momentul să arătăm că Suceava înseamnă mai mult decât monumentele care sunt deja cunoscute. Și propun un proiect în premieră, pe care dorim să îl facem, pe care îl voi susține în Consiliul Local viitor, cu sprijinul domnului primar Ion Lungu. Este vorba despre <Traiectoria culturală>”. Avem această zonă în jurul Teatrului Matei Vișniec, respectiv Colegiul Național Ștefan cel Mare, Biserica Armenească, Biserica Sf. Nicolae, Casa Memorială Simion Florea Marian, statuia lui Mihai Eminescu. Este o zonă care poate să capete consistența unui proiect de dezvoltare urbană. O zonă în care pas la pas poți să mergi să descoperi lucruri extraordinare. Și aceasta vine extraordinar de bine, pentru că vorbim de cultură urbană cu ansamblul care se va face în acea zonă, care se va îmbina armonios cu clădirile care există în momentul de față în zona centrală. Și astfel va fi creat un alt pol de dezvoltare urbană a Sucevei”, a explicat Angela Zarojanu, care candidează pentru un nou mandat de consilier local din partea PNL. Ea consideră că Suceava are nevoie de proiecte care să facă legătura între nou și vechi, între istorie și viitor. „Cred că trebuie să ne orientăm în această zonă, pentru că pe lângă lucrurile concrete care s-au făcut și care se vor face este momentul să dăm o altă valoare Sucevei. Suceava să fie cunoscută, să existe o legătură între vechi și nou, între tradiții și prezent, între istorie și viitor. Cred că avem această menire, această determinare să cunoaștem Suceava din toate aceste perspective”, a spus Zarojanu.

