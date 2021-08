Universitarii suceveni cu o activitate foarte bună vor fi răsplătiți în continuare de Consiliul Local. Declarația a fost făcută, la Radio Top, de consilierul PNL Angela Zarojanu, membru în Comisia de Învățământ. Vara aceasta au fost declarați cetățeni de onoare ai Sucevei prorectorul Mihai Dimian și fostul rector Adrian Graur. Urmează rectorul Valentin Popa. Consiliera a afirmat că are un parteneriat stabil cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și a adăugat: „Mă interesează ceea ce se întâmplă acolo și mă bucur că ceea ce am zis acum vreo 10 ani s-a concretizat: USV este cartea de vizită a Sucevei. Întreg Consiliul Local are o colaborare excelentă cu Universitatea. Acum suntem într-o perioadă în care identificăm și premiem universitarii cu rezultate excepționale. Dincolo de meseria pe care o practică cu dăruire pentru a forma studenții, ei sunt implicați și-n viața comunității. Până la urmă acesta este barometrul”. Angela Zarojanu a mai spus că și conducerea primăriei lucrează intens cu Universitatea, în calitate de partener.

