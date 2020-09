Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a declarat că astăzi a votat pentru stabilitate și continuitate în județul Suceava. Angelica Fădor s-a prezentat la urne împreună cu fiul său, Călin, la o secție de votare din comuna Iacobeni, acolo unde locuiește. „Am votat, împreună cu fiul meu, pentru viitorul localității în care m-am născut, am crescut și am ales să rămân. Am votat, totodată, pentru stabilitate și continuitate în județul Suceava, pentru Bucovina noastră frumoasă și puternică”, a declarat Angelica Fădor.