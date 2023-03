Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a anunțat că a început deja distribuirea celei de-a șasea tranșe a pachetelor cu alimente destinate categoriilor de români vulnerabili, astfel încât cel puțin 800.000 de beneficiari să primească ajutorul înainte de sărbătorile pascale de luna viitoare. În total, este vorba despre 1,2 milioane de români din următoarele categorii: persoane care încasează venitul minim garantat, cei care încasează alocație pentru întreținerea familiei și oameni aflați temporar în situații critice de viață (sinistrați, persoane dependente conform unor anchete sociale, oameni care locuiesc în așezări informale).

”Pentru o distribuire eficientă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene conlucrează cu autoritățile publice locale conform unui calendar, pentru a se evita cozile de la preluarea pachetelor de către beneficiari. Ajutorul conține 12 alimente de bază cu o greutate totală de 25 kg, iar 90% din conținut este produs în România”, a spus Fădor.

Parlamentarul liberal a menționat că în săptămâna premergătoare Paștilor, cardurile ”Sprijin pentru România” vor fi încărcate cu 250 lei. ”Va fi a doua tranșă din totalul de șase plăți din acest an. Acest proiect european are un buget de aproape un miliard de euro, vizează 2,4 milioane de beneficiari și este derulat de guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ionel Ciucă prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027”, a mai spus Angelica Fădor.