Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a declarat că Viorica Dăncilă este disperată să nu se facă de ruşine la votul de duminică, 10 noiembrie, pentru alegerile prezidenţiale, motiv pentru care face experimente electorale. Angelica Fădor a spus că liderul PSD Viorica Dăncilă se folosește cât mai poate de funcția de premier pentru a mai câștiga câteva voturi și a nu se face de rușine la alegerile prezidențiale. Fădor a arătat că deși deficitul bugetar se apropie îngrijorător de 3%, premierul demis vrea să adopte repede, chiar luni, în ziua votului asupra Guvernului PNL, proiectul privind majorarea salariului minim brut pe țară. „Mai mult, premierul vrea să ia o astfel de hotărâre exact cu o săptămână înaintea alegerilor. Decizia premierului are doar rațiuni politice, nefiind decât un experiment de natură electorală și care are scopul de a atrage voturi nemeritate. Viorica Dăncilă vrea să mai dea 100 de lei românilor, doar ca să supraviețuiască politic. Astfel de abordări arată că Viorica Dăncilă a transformat Guvernul într-o unealtă electorală, un argument în plus pentru ca mâine Guvernul PNL să fie învestit de Parlament”, a spus deputatul PNL de Suceava.

Angelica Fădor a precizat că fiecare parlamentar va purta luni, 4 noiembrie, întreaga responsabilitate pentru situația în care poate ajunge România dacă noul Executiv va fi respins de Parlament. Ea consideră că votul acordat Guvernului PNL va fi un vot pentru ieșirea României dintr-o criză guvernamentală ce afectează economia și funcționalitatea statului. „Imediat după învestire, Guvernul Orban va face rectificarea bugetară pentru a evita riscul intrării unor instituții în incapacitate de plată. Această rectificare este necesară și pentru a evita neplata salariilor pentru anumite categorii de salariați înainte de sărbătorile de iarnă, dar și pentru a evita neplata indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap și însoțitorii lor. Ulterior, va demara construcția Bugetului de stat pentru anul viitor! Așadar, cer tuturor parlamentarilor de bună-credință să vină mâine în plenul Parlamentului pentru a închide definitiv capitolul nefericit numit <Viorica Dăncilă>”, a încheiat Angelica Fădor.