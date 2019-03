Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a declarat că prin reîntoarcerea în Parlament a bugetului pe 2019 există șansa ca România să aibă parte de un buget sănătos, Parlamentul având responsabilitatea de a face corecțiile necesare, astfel încât bugetul să fie, într-adevăr, unul pentru dezvoltarea României. Angelica Fădor a subliniat că Partidul Național Liberal a avertizat că bugetul aprobat de majoritatea PSD-ALDE este un buget fantezist, care nu are nici o legătură cu realitatea economică și cu nevoile reale de dezvoltare ale României. Fădor a arătat că doar prin efortul deputaţilor PNL s-a reuşit aprobarea unui amendament la Legea bugetului de stat pe 2019 prin care vor fi majorate alocaţiile de stat pentru copii, măsură care nu era inclusă de guvern în proiectul de buget.

„Singurii vinovați pentru situația gravă în care ne aflăm sunt cei din actualul guvern, care, în ciuda solicitărilor repetate de a prezenta proiectul bugetului de stat, adică de a respecta legea, au amânat nepermis de mult înaintarea acestuia în Parlament. Mai mult, este o iresponsabilitate gravă faptul că prim-ministrul și ministrul de finanțe nu au garantat realitatea cifrelor pe care s-a construit bugetul, acesta fiind construit cu alocări bugetare din pix, cu venituri care nu vor putea fi niciodată încasate”, a declarat deputatul liberal.

Fădor: Parlamentarii PSD și ALDE din Suceava au şansa să acorde importanța cuvenită amendamentelor PNL Suceava pentru dezvoltarea judeţului

Angelica Fădor a precizat că prin actualul buget vor fi, din nou, sacrificate bugetele locale și investițiile, fiind practic un buget care nu contruiește nimic. Ea a arătat că nu este prevăzută construirea nici unui tronson de autostradă important, cum ar fi Ungheni-Iași-Târgu-Mureș și nici a unui spital important, cum ar fi spitalul regional Iași.

„Valoarea prevazută pentru investiții este de doar 1,2% din PIB, cea mai scăzută valoare a ponderii din PIB din ultimii 10 ani, iar investițiile anunțate pentru 2019 sunt cu un miliard mai mici față de 2018. Prin acest buget firmele vor avea de suferit, fiind sufocate de reglementările fiscale absurde, iar angajații din mediul privat nu au nici o speranță de îmbunătățire a veniturilor și a nivelului de viață.

Totodată, prin bugetul asigurărilor sociale de stat, Guvernul PSD-ALDE taie pensiile românilor, împiedicând creșterea punctului de pensie de la 1 ianuarie cu 9% , amânând această creștere pentru data de 1 septembrie 2019. Astfel, fiecare pensionar pierde în acest an o treime din creșterea la care avea dreptul legal”, a explicat deputatul PNL de Suceava. Angelica Fădor a adăugat că nu au fost alocați în buget bani nici măcar pentru profesorii care au câștigat în instanță, prin hotarâri judecătorești definitive, sumele de bani care li se cuveneau și nici pentru cei care au achitat taxa de primă înmatriculare a autovehiculelor.

„Până și plata indemnizațiilor pentru veteranii de război ,văduvelor veteranilor de război și pentru urmașii celor morți la Revoluție au fost înghețate pentru următorii ani, acesta fiind în fapt respectul pe care guvernul PSD-ALDE îl arată acestor oameni care s-au jertfit pentru România. Toate aceste nereguli din buget au șansa acum de a fi corectate în Parlament, prin votul inclusiv al parlamentarilor aflați la guvernare. Cum, de altfel, au acum șansa și parlamentarii PSD și ALDE din Suceava să acorde importanța cuvenită amendamentelor PNL Suceava la bugetul de stat, amendamente foarte importante pentru dezvoltarea județului nostru. Dintre acestea amintim construirea șoselelor de centură a municipiilor Suceava, Rădăuți, Fălticeni, Gura-Humorului, Câmpulung-Moldovenesc și Vatra-Dornei, a Spitalului pentru Copii Suceava, preluarea de către Guvern a creditului Utilități si mediu la standarde europene, credit care a înglodat în datorii 61 de localități sucevene, dar si continuarea lucrărilor la magistrala de gaz metan”, a încheiat Angelica Fădor.