Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a declarat că actualul Guvern liberal este pregătit dă relanseze industria HoReCa, Angelica Fădor a precizat că executivul sprijină fără rezerve domeniul ospitalității, chiar dacă o parte din activitate, precum restaurantele din interior, rămâne momentan închisă. Fădor a spus că România se confruntă, în continuare, cu o situație dificilă din punct de vedere epidemiologic, dovadă fiind numărul de infectări de ieri care este cel mai mare de până acum. „Guvernul PNL nu va ezita să deschidă restaurantele din zonele interioare în momentul în care există semnale clare că riscul epidemiologic este în descreștere. Îndemn mediul de afaceri din zona HoReCa să aibă încredere și răbdare pentru că Guvernul PNL conștientizează dificultatea momentului și nu va ezita să ia toate măsurile de sprijin pentru acest domeniu greu încercat. Mediul de afaceri din zona ospitalității este unul esențial pentru economia românească și de aceea în Ordonanța de Urgență privitoare la alocarea sumei de 1 miliard de euro pentru IMM-uri, HoReCa are posibilitatea să investească în multe domenii subsecvente ei”, a precizat deputatul liberal. Angelica Fădor a explicat că investitorii pot depune proiecte ce includ mai multe investiții, aplicațiile putând fi pentru turism; pensiuni turistice; hoteluri și alte activități similare; restaurante și alte activități de alimentație, precum cateringul; servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement (parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, etc); cafenele și agenții de turism. Finanțările sunt substanțiale pentru cei care vor să investească pentru a-și repune pe picioare și dezvolta afacerile din HoReCa.

De asemenea, ea a adăugat că Ordonanța de Urgență oferă, și pentru mediul ospitalității, posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile pentru capitalul de lucru care au valoare cuprinsă între 2.000 și 150.000 euro și, de asemenea, fonduri între 50.000 și 200.000 de euro pentru capitalul de investiții. „În următoarea perioadă, cei care sunt deciși să investească granturile în afacerile lor, vor avea acces la un ghid al solicitantului, unde vor putea vedea exact pașii de parcurs, și la o platformă online, unde vor depune proiectele.

Guvernul PNL este decis să sprijine fără rezerve orice inițiativă privată care poate ajuta la revenirea economiei românești. Executivul a luat, până în momentul de față, cele mai bune măsuri pentru economie într-un context dificil. Economia a răspuns pozitiv, iar acest lucru se vede. În plină criză, avem rezultate”, a încheiat Angelica Fădor.