Deputatul PNL de Suceava i-a semnalat premierului Viorica Dăncilă situația nedreaptă în care se află foții salariați ai SC Geomold SA. Astăzi, Angelica Fădor a susținut o declarație politică în care a sesizat faptul că aceștia au fost excluși din categoria celor care au desfășurat activități încadrate în condiții speciale de muncă printr-o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în urma sesizării formulate de Avocatul Poporului. De asemenea, Fădor i-a adresat premierului României, Viorica Dăncilă, o întrebare prin care vrea să afle care sunt măsurile pe care Guvernul le are în vedere pentru a repara această nedreptate. „Persoanele care au lucrat în subteran, la Întreprinderea de Prospecțiuni și Explorări Geologice Suceava, reorganizată prin HG 193 /1991 în S.C. GEOMOLD S.A., pensionari și viitori pensionari, au fost excluși din categoria celor care au desfășurat activități încadrate în condiții speciale de muncă. Prin această excludere a fost făcută o mare nedreptate minerilor și lucrătorilor care și-au desfășurat activitatea în subteran în cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice sau de exploatări în subteran pentru că nu se mai consideră activitate desfășurată în <unitate minieră> și încadrată în condiții speciale de muncă”, a declarat Angelica Fădor.

Ea a spus că în anul 1990, unitatea avea un număr de aproximativ 5000 de salariați, iar cei care își desfășurau activitatea în subteran executau lucrări de deschidere și pregătire, respectiv puțuri de extracție, galerii, nișe de legătură, suitoare, plane înclinate, camere speciale, abataje experimentale și altele în zonele aflate în exploatare a minereului neferos, la exploatările Leșu Ursului, Fundu Moldovei, Mestecăniș, la acumulările de sulf din Munții Călimani, la cele de baritină de la Holda și Ostra, de minereuri de fier de la Delnița, sau minereu de mangan în Bazinul Domelor. Deputatul liberal a adăugat că în aprilie 1997, activitatea de subteran din cadrul S.C. GEOMOLD S.A. a încetat, o parte din lucrători fiind preluați de celalalte unități miniere din zonă, respectiv S.C. MINBUCOVINA S.A. Vatra Domei sau Compania Națională a Uraniului București.

Fădor: Actuala situație creată este nedreaptă și discriminatorie

Angelica Fădor a explicat că potrivit Legii 19/2000, personalul din cadrul S.C. GEOMOLD S.A., care și-a desfășurat activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă, a fost încadrat până în data de 1 ianuarie 2000, în grupa I de muncă, beneficiind de ieșirea la pensie la fel că toți minerii din România, cumulând 20 de ani de activitate de la cele două unități miniere, cu limita de vârstă de 45 de ani. „Astfel, actuala situație creată prin excluderea acestora din categoria celor care au desfășurat activități încadrate în condiții speciale de muncă este nedreaptă și discriminatorie atât între minerii de la unitățile miniere de exploatare față de cei de la IPEG, dar și între foștii lucrători în subteran de la IPEG, pensionați anterior datei de 1 ianuarie 2001 față de cei ieșiți la pensie după această dată. În acest context, vă adresez rugămintea de a analiza situația prezentată și vă întreb, doamnă Prim-ministru, domnule ministru, care este soluția pe care Guvernul o propune pentru repararea acestei nedreptăți, în vederea acordării de <drepturi egale pentru muncă egală>?”, a încheiat Angelica Fădor.