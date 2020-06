Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a anunțat că România, are, de departe, cea mai mare creștere în sectorul construcțiilor în Uniunea Europeană în ultimul an, dar și făcând comparație între lunile februarie și martie 2020. Angelica Fădor consideră că acest lucru se datorează unui avans al construcțiilor provenit din investiții publice majore și o încredere superioară a investitorilor privați. „Nu am oprit nici un șantier și am deschis multe alte noi.

România a înregistrat un avans de 28,1%, de 6 ori mai mare decât Germania și de 20 de ori mai mare decât Polonia și Finlanda, aceste țări fiind singurele care au înregistrat creșteri ale sectorului în ultimul an. La polul opus, Franța cu o scădere de 41,2%, respectiv Italia cu o scădere de 35,4%. Media Uniunii Europene a înregistrat o scădere de 14,9%”, a explicat deputatul liberal. Angelica Fădor a adăugat că în comparație cu perioada martie 2019 -februarie 2020, România se menține pe primul loc, cu o creștere de 2,1%, față de 1,8%-Germania și 1,5%-Olanda. Ea a mai spus că celelalte țări au înregistrat scăderi, cu un maxim în Franța 40,2%, respectiv Italia cu 36,2%.