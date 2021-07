Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a declarat că România ar urma să înregistreze cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Angelica Fădor a explicat că Produsul Intern Brut al României estimat pentru primul trimestru al acestui an a fost de

286,198 miliarde de lei, în creștere, în termeni reali, cu 2,9% față de trimestrul IV al anului 2020 și cu 0,1% față de primul trimestru din 2020, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică. „Acest lucru înseamnă că la sfârșitul primului trimestru, România a recuperat deja pierderile pricinuite de criza economică globală în 2020. Dintre țările UE, doar Estonia, Irlanda și Lituania au mai reușit această performanță”, a spus Fădor, care a mai adăugat că această creștere este cu 0,1% mai mare față de estimările inițiale ale Institutului Național de Statistică.

Deputatul PNL de Suceava a mai declarat că veștile bune de la INS confirmă previziunile interimare făcute de Comisia Europeană, care a anunțat recent că România va avea cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană.

„Economia României va crește cu 7,4% în 2021 și cu 4,9% în 2022, după ce în luna mai se estima un avans de 5,1% anul acesta și de 4,9% anul viitor, conform previziunilor interimare din vara anului 2021, publicate miercuri de Comisia Europeană”, a mai afirmat Angelica Fădor. Ea consideră că performanța economiei românești a fost solidă în primul trimestru din 2021, PIB-ul a crescut în ritm trimestrial cu 2,8%, sprijinit în principal de consumul privat și de investiții. „Conform Comisiei Europene, Economia României ar urma să crească cu 7,4% în 2021 și cu 4,9% în 2022, un nivel mai ridicat decât se estima în primăvară. Iar cu acest plus de 7,4% estimat, România ar urma să înregistreze cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, cu mult peste media de +4,8 a creșterii din UE, arată previziunile economice de vară ale Comisiei Europene”, a spus Fădor. Deputatul PNL de Suceava a mai precizat și că analiștii apreciază că din creșterea economică de până acum, două treimi reprezintă recuperarea căderii din 2020 și o treime reprezintă creștere reală.

„La sfârșitul primului trimestru din 2021, România revenise deja la nivelul PIB de dinaintea pandemiei. Dintre țările UE, doar Estonia, Irlanda și Lituania mai reușiseră această performanță. Alte 20 de state membre UE vor reveni abia spre sfârșitul acestui an, în trimestrul 4, la nivelul PIB de dinaintea crizei”, a încheiat Angelica Fădor.