Angelina Jolie ne surprinde din nou cu o schimbare radicală de look! Actrița a renunțat la nuanța șatenă a părului, pe care o purtase ani la rând, adoptând un blond radiant, care ne duce cu gândul la anii tinereții, notează click.ro. În plus, actrița are și un nou tatuaj!

Nu este prima dată când Jolie face o schimbare de acest fel. De-a lungul carierei sale, a experimentat diverse nuanțe de blond, de la platinat îndrăzneț la blondul auriu cald, demonstrând o afinitate clară pentru această culoare.

Fie că este vorba de o simplă dorință de schimbare, o alegere inspirată de un nou rol sau o confirmare a zicalei “blondele au parte de mai multă distracție”, cert este că noul look al Angelinei Jolie este unul reușit, care o pune în valoare și îi accentuează frumusețea naturală.

Sursa foto: Facebook

