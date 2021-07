Angelina Jolie (46 de ani) a fost văzută la o întâlnire romantică cu The Weeknd (31 de ani) în Los Angeles, în mijlocul luptei sale pentru custodia copiilor, cu fostul ei soț Brad Pitt. Superba actriță și fostul ei soț au divorțat în 2019, dar sunt încă prinși într-un război de custodie tensionat pentru cei șase copii ai lor, notează click.ro.

Angelina a fost surprinsă bucurându-se de o cină romantică la Giorgio Baldi din Los Angeles cu The Weeknd, pe numele său real Abel Tesfaye. Perechea ar fi petrecut ore întregi la restaurant, înainte de a pleca separat pentru a evita ridicarea suspiciunilor, scrie tabloidul britanic The Sun. La întâlnire, Angelina Jolie a purtat o rochie neagră simplă, un trench crem, pantofi nud și o mască neagră. The Weeknd a optat pentru un look mai casual, cu un tricou negru, pantaloni și jachetă din denim, cizme negre și un lanț argintiu, mai scrie sursa citată.

