Potrivit publicatiei online Yorkshire Evening Post si a unei organizatii de caritate Leeds, noile rapoarte realizate dezvaluie amploarea pe care Covid-19 o are asupra sanatatii mintale a oamenilor. Acestea releva ca aproximativ 8.5 milioane de adulti si 1.5 milioane de copii din Anglia sunt susceptibili sa necesite sprijin de specialitate pentru sanatatea mintala in urma Covid-19.

Leeds Mind si campania #SpeakYourMind

Kate Goldring, director de dezvoltare a afacerilor la Leeds Mind, o organizatie care ofera servicii pentru sanatatea mintale, ca parte a campaniei in curs de desfasurare #SpeakYourMind, isi propune sa abordeze stigmatul din jurul sanatatii mintale.

Ea mentioneaza ca pandemia de coronavirus a marcat inceputul unei crize pentru sanatatea fizica a oamenilor, dar ca acum genereaza urgente legate de sanatatea mintala a acestora. Iata declaratia ei pentru Yorkshiree Evening Post:

„Cei cu probleme deja existente de sanatate mintala au intampinat dificultati in aceasta perioada, dar sunt multi alti oameni care s-au confruntat cu probleme in acest sens pentru prima data. Astfel, unul din cinci adulti, fara antecedente, raporteaza ca sanatatea mintala a fost afectata de pandemie.”

Oamenii vor avea nevoie de ajutor de specialitate

Centrul pentru Sanatate Mentala care lucreaza cu Sistemul National de Sanatate din Anglia (NHL) si trusturile acestuia, a spus ca oamenii vor avea nevoie in mare parte de ajutor pentru depresie si anxietate, dar si pentru afectiuni precum tulburarea de stres post-traumatic. Acest lucru este explicat de faptul ca unii oameni au pierdut persoane dragi, se lupta cu efectele pe termen lung ale pandemiei de Covid-19 sau si-au pierdut locurile de munca.

Astfel, printre persoanele care nu au avut probleme de sanatate mintala inainte de pandemie, se estimeaza ca cererea de servicii va fi de 1.33 milioane de cazuri pentru anxietate moderata – severe si 1.82 milioane pentru depresie moderata – severa.

Lucratorii din sistemul de sanatate vor avea nevoie de ajutor de specialitate

Din numarul total de persoane care au nevoie de ajutor de specialitate, cercetatorii estimeaza ca peste 230.000 de lucratori in NHS ar putea avea nevoie de tratament si terapie psihologica. De asemenea, necesitatile vor aparea si in randul celor care lucreaza in centrele de ingrijire sociala.

Sanatatea mintala a oamenilor este din ce in ce mai afectata si trebuie intervenit

Nick O’Shea, director economic la Centru Pentru Sanatate Mintala care a condus cercetarea, a declarat ca provocarea de a satisface nevoile de sanatate mintala rezultate in urma pandemiei va fi la fel de mare ca dificultatile de a face fata virusului.

Sarah Hughes, director executiv al Centrului pentru Sanatate Mintala a spus ca este monitorizat impactul aspura sanatatii psihologice inca de la inceputul pandemiei. Totodata, aceasta mentioneaza ca au fost indentificate riscurile si impactul Covid-19, atat asupra sanatatii fizice cat si a celei mentale si ca gradul de criza este in crestere continua. “Exista un val crescand de suferinta care va necesita timp de ingrijire si spijin de specialitate. Guvernul si NHS trebuie sa actioneze acum. Nu trebuie lasata la voia intamplarii sanatatea mintala a natiunii.”

Este nevoie de mai multe investitii pentru a-i spijini pe cei aflati in suferinta

Kate Goldring de la Leeds Mind a mentionat ca in ciuda unor initiative care au fost luate local pentru a mentine sanatatea mintala si a-i spijini pe cei care sa confrunta cu dificultati, sunt necesare mai multe investitii.

La fel ca multe alte organizatii caritabile, Leeds Mind a sesizat o scadere considerabila in strangerea de fonduri, de aceea sunt in cautare de finantatori si donatori care sa le spijine munca.

Nu trebuie asteptat pentru a intelege deplin impactul virusului Covid-19 asupra sanatatii mentale pe termen lung a oamenilor si trebuie sa se faca pregatirile necesare pentru a putea oferi sprijinul necesar.

Copiii si tinerii sunt printre cei mai afectati de pandemie

Un purtator de cuvant al NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) a mentionat ca apelurile catre Childline in numar tot mai mare dovedesc ca sanatatea mintala a copiilor si tinerilor a fost afectata de pandemie. Multi dintre acestia au trecut prin experiente dificile sau traumatizante in ultimele luni din cauza izolarii.

Acesta concluzioneaza ca este nevoie disperata de un plan cuprinzator de redresare din partea Guvernului care sa acorde prioritate sanatatii mintale a copiilor. Aceste masuri sunt absolut necesare pentru a preveni efectele blocarii care afecteaza generatia actuala.

In ceea ce priveste situatia din Romania, orice psiholog din Bucuresti poate confirma faptul ca pandemia a afectat sanatatea mintala a persoanelor singure si a copiilor, in mod special.