O peninsulă îngustă având puțin peste trei kilometri pătrați, fără izvoare sau râuri, constând în principal dintr-o stâncă golașă, care se ridică la înălțimea de 426 de metri: acesta este micul teritoriu al Gibraltarului, situat la 1,6 kilometri distanță de coasta sudică a Spaniei, care a fost disputat secole de-a rândul.

În Antichitate, Gibraltarul a fost considerat una dintre coloanele lui Hercule (cealaltă fiind muntele Hacho, de dincolo de Mediterană, pe coasta africană). În anul 711, maurii au venit din nordul Africii și l-au ocupat, iar, în 1501, după înfrângerea maurilor de către spanioli, Spania și l-a anexat.

Chiar la începutul secolului al XVIII-lea, Spania s-a trezit fără rege. Atunci, Ludovic al XIV-lea al Franței a decis că nepotul său era foarte potrivit pe tron și l-a instalat sub numele de Filip al V-lea. Această decizie a fost contestată pe loc de Sfântul Imperiu Roman, căruia i s-au alăturat imediat Olanda și Anglia, în ceea ce a devenit Războiul de Succesiune a Spaniei.

În războiul propriu-zis s-au obținut prea puține rezultate, de vreme ce nepotul lui Ludovic al XIV-lea a rămas rege al Spaniei, însă, în cursul conflictului, Anglia a făcut o cucerire de viitor. În data de 24 iulie 1704, o armată britanică, în fruntea căreia se afla Sir George Rooke, a atacat și a cucerit Gibraltarul.

Stânca – aceasta este denumirea sa populară – a rămas de atunci a britanicilor, însă nu fără ca această situație să ridice controverse. Spania a asediat Gibraltarul din 1779 până în 1783, însă nu a reușit să-i izgonească pe ocupanții lui britanici.

În anii 1960, Spania a cerut din nou înapoierea Gibraltarului, denunțând colonialismul britanic ca reprezentând un anacronism dintr-o eră de mult apusă. Însă britanicii au organizat un referendum în cadrul căruia locuitorilor din Gibraltar li s-a cerut să aleagă între o existență puternic susținută financiar și scutită de impozite într-o țară democratică, precum Mare Britanie, și alipirea la o Spanie condusă de Francisco Franco.

Rezultatul nu a constituit deloc o surpriză: 12.138 de persoane au votat pentru rămânerea în componența Marii Britanii, contra 44 care au dorit ca Gibraltarul să intre în componența Spaniei.

Ulterior, Spania și-a închis frontierele cu Gibraltarul, privând comunitatea de muncitori spanioli de legături comerciale, precum și de accesul pe plajele spaniole, însă, în cele din urmă, a ridicat blocada în 1985.

Gibraltarul rămâne, în continuare, una dintre ultimele colonii într-o lume postcolonială.

