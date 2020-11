Digi FM împlinește 5 ani, pe 11 noiembrie, primii 5 ani din istoria pe care și-o dorește cât mai lungă, împreună cu ascultătorii, pe frecvențele sale.

Oamenii din echipa Digi FM sunt bucuroși pentru că, astfel, pot răspunde întrebării „Ce ați făcut în ultimii cinci ani?” clar, tare și răspicat, cu aceași echilibru care îi caracterizează încă de la lansare: „Am căutat să te ținem la curent cu tot ce e important și relevant pentru tine prin Știrile Digi FM, grupaje informative livrate din 30 în 30 de minute, am realizat programe speciale de fiecare dată când un subiect sau un eveniment a fost de interes pentru tine, am adus invitați care ți-au vorbit, în exclusivitate, despre proiectele lor de suflet, am susținut cauze importante și am pus la cale evenimente, concerte și apusuri acustice și nu numai, ca să fim împreună și față în față. Totul, pentru tine, ascultătorul nostru. Ca să știi”.

Sărbătoarea începe cu Matinalii DigiFM, în a 11-a zi a celei de-a 11-a luni a anului. Și, pentru că sărbătorește 5 ani, Beatrice Ghiciov, Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru vin cu un program de 5 ore, plin cu premii, cu artiști pregătiți să le cânte ascultătorilor, dar și cu prietenii și colegii lor din diminețile la radio. Ei au pregătit telefoane, tablete, abonamente gratuite la toate serviciile pentru un an întreg, de la Digi Mobil, întâlniri cu Radu Paraschivescu, Florin Negruțiu și Unguru’ Bulan, dar și felicitări acustice de la Smiley, Sore și Feli.

Echipa Digi FM îi invită pe ascultători să le fie alături pentru o aniversare unică, una care îi poate face câștigători și de premii și de voie bună, la aniversarea a 5 ani de Digi FM! Așadar, pe 11 noiembrie, Digi FM FACE CINCIste pe frecvențele sale de la primele ore ale zilei. Momentele pot fi ascultate on-air sau urmărite online LIVE, pe pagina de Facebook DigiFM. Ca să știi.