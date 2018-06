Anna Lesko este deschisa provocarilor, iar atunci cand revista online Touch Magazine i-a propus sa intre in rolul de “prima doamna”, cantareata a spus din prima “Da”.

Intr-o camera de hotel, plina de mister, Anna Lesko, sub atenta indrumare a echipei, a trecut de la eleganta si rafinament, la senzualitate imbinata cu toate armele seducatoare ale unei femei.

Iar in interviu aceasta a spus: “Prima doamna as putea fi oricand”.

Cum se invarte in lumea showbiz-ului de prin 2000, Anna Lesko a raspuns la intrebarea “Ce te enerveaza la showbiz-ul din Romania” ca: “Ma enerveaza mult dezordinea, iar eu sunt o persoana foarte ordonata”.

Cat despre marea ei frica, artista adauga: “Paradoxal, eu pictez mult marea, apa, dar mi-este foarte frica de ea”.

Interviul poate fi urmarit aici: https://www.facebook.com/touchmagazineofficial/videos/1160344044107091/