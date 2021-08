La doi ani de la despărţirea de iubitul ei, Dj Vinnie, Anna Lesko face, în premieră, dezvăluiri despre motivele care au dus la ruptura bruscă dintre ea şi tatăl copilului ei, după opt ani de iubire înfocată. Deşi a fost curtată şi a avut nenumărate relaţii cu bărbaţi celebri din showbiz, Anna Lesko a ajuns la 42 de ani să-şi crească singură copilul, pe Adam (7 ani), notează click.ro.

“El nu a fost pregătit, problema am semnalat-o eu. Eram pe jumătate de măsură. Mie îmi place să fiu wow, să am parte de pasiune în dragoste. Noi am împărţit scena împreună, casa împreună, eram non-stop împreună. Nu a mai mers. Am avut o poveste de dragoste frumoasă, dar s-a dus”, a declarat Anna Lesko, în emisiunea „La cină”, de la Digi 24, conform sursei citate.

