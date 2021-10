Șapte din cele 30 de clase de la Școala Gimnazială nr.1 din Suceava fac ore în online din cauza coronavirusului. Directoarea unității, Gabriela Mihai, a declarat, la Radio Top, că sînt clase de-a VI-a, a VII-a, a VIII-a și, mai nou, o clasă de-a III-a. Profesoara a afirmat: „Nici un copil nu este spitalizat, toți sînt acasă cu familiile. Toți au fost diagnosticați cu COVID împreună cu familiile, de unde concluzia că virusul nu s-a luat neapărat la școală, ci a venit din exterior. Nu sînt cazuri grave și le monitorizăm prin diriginți. Copiii care sînt cu adevărat bine participă la ore în online”. Gabriela Mihai a mai spus: „Pragul a coborît și a coborît foarte mult. Un copil declarat pozitiv împreună cu familia ne-a silit să ducem și-o clasă de-a III-a în online. Așadar, din pricina unui singur copil, o clasă nu face ore față în față. Este o problemă pe care o discutăm și care e discutabilă, fiindcă pentru un singur copil trimitem o clasă în online, fără să o testăm în prealabil, fără să știm dacă mai e în acea clasă vreun copil pozitiv, care poate transmite virusul în comunitate. Și-apoi, copiii care-și desfășoară activitatea în online nu sînt carantinați. Deci, au voie să circule prin oraș, prin mijloacele de transport, în spații de joacă, la cluburi sportive, ș.a.m.d. Dreptul la testare îl au de-abia în a opta zi. Noi nu avem dreptul să testăm copiii. Doar la soliciarea părinților, testarea are loc în cabinetul medical al școlii sau în oricare laborator dorește părintele. Oricum, trebuie neapărat consimțămîntul scris al părinților”. În opinia directoarei, măsura trimiterii copiilor în online pentru un singur caz și fără testare nu este tocmai corectă. Profesoara Mihai a adăugat: „Eu înțeleg că trebuie să trimitem copiii acasă pentru că elevul declarat pozitiv a circulat, s-a jucat și a atins lucrurile altor copii la școală, dar trebuie să facem și pentru ceilalți ceva. Adică, îi trimitem acasă fără să știm dacă sînt contaminați sau nu și dacă familiile lor ar trebui să fie îngrijorate”.

