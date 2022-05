Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) derulează, în perioada 5-8 mai 2022, la Vama Veche, sesiunea de formare „Monitori pentru transparentizare în mediul universitar”. În cadrul acesteia vor fi formați 80 de studenți-monitori ai transparenței în universități, selectați în funcție de experiența lor în organizațiile studențești, în reprezentare studențească și luând în considerare diversitatea centrelor universitare din care provin.

Sesiunea va cuprinde elemente din domeniul transparenței decizionale și al influențării deciziilor de către studenți. În urma activităților desfășurate, participanții vor cunoaște mecanismele de monitorizare a instituțiilor publice, cu accent pe universități, modul de solicitare a informațiilor de interes public și vor avea capacitatea de a derula inițiative de influențare a politicilor publice locale prin intermediul campaniilor de advocacy.

Sesiunea face parte din proiectul Students for change, derulat de ANOSR în parteneriat cu AIESEC in Iceland și finanțat prin programul Active Citizens Fund Romania de către Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 (www.eeagrants.org).

Conform ultimei analize elaborate pe subiect de către ANOSR, în anul 2015 („Ce ne spun și ce ascund paginile web ale universităților din România”)[1], 56,55% dintre universitățile de stat publicau declarațiile de avere și de interese pe site, 53,45% publicau rapoarte anuale de activitate, 38,18% publicau Codul drepturilor și obligațiilor studentului, 36,91% publicau hotărârile structurilor de conducere și 4,55% publicau rezultatele evaluării cadrelor didactice, toate acestea reprezentând obligații legale.

Ca urmare a sesiunii de formare, monitorii vor colecta date din care să rezulte un nou Index al transparenței universităților din România la nivel național. De asemenea, monitorii vor implementa propriile metodologii de monitorizare a activității universităților, sprijinind crearea de planuri de advocacy la nivelul organizațiilor studențești membre.

Afectate în urma pandemiei, organizațiile studențești au nevoie de un imbold suplimentar în exersarea abilităților de implicare activă în societate, precum și de oportunități de a se dezvolta atât prin formare, cât și prin campanii de participare. Scopul proiectului este, astfel, formarea participanților în a deveni cetățeni mai activi, în special la nivelul comunităților locale, prin intermediul organizațiilor studențești din care fac parte și nu numai, acest lucru ducând la dezvoltarea și profesionalizarea ecosistemului ANOSR, prin crearea unei rețele naționale de organizații studențești active la nivel local în procesul de monitorizare a drepturilor studenților și proactive în procesul de inițiere și amendare a politicilor publice locale și naționale.

[1] https://old.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/07/raport-CUC.pdf