Ansamblul Artistic ”Ciprian Porumbescu”, aflat în subordinea Consiliului Județean, revine după 30 de ani în vechea locație din Casa de Cultură a municipiului Suceava. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, care a arătat că mutarea trupei și a orchestrei s-a făcut începând cu data de 1 aprilie. Sediul administrativ al instituției, a adăugat Barbă, a rămas însă în clădirea Centrului Cultural Bucovina, de pe strada Universității. ”Am insistat să găsim o soluție pentru ca Ansamblul să se poată pregăti într-o sală de capacitate mare așa cum este cea la Casa de Cultură având în vedere contextul epidemiologic și obligativitatea respectării tuturor regulilor. Practic repetițiile pentru viitoarele spectacole se vor putea face pe scena mare într-un spațiu generos și în felul acesta ne putem asigura că toate normele legate de pandemie sunt respectate. Pregătim spectacole mai ample care presupun un număr mare de artiști și atunci era esențial să avem la îndemână o sală mare precum cea de la Casa de Cultură”, a explicat Barbă.

”Am văzut așa un moment emoționant”

Vicepreședintele Consiliului Județean a menționat că revenirea Ansamblului la Casa de Cultură a fost emoționantă mai ales pentru membrii mai în vârstă care erau în echipă în urmă cu 30 de ani. ” Pentru mulți dintre ei revenirea aceasta a fost o dorință care nu s-a îndeplinit. M-am uitat un pic pe lista celor care erau acum 30 de ani când Ansamblul pleca de la Casa de Cultură. O parte dintre ei nu mai sunt din păcate. Mă gândesc să organizez o întâlnire cu cei care mai sunt în viață și care acum 30 de ani activau la Casa de Cultură. Am văzut așa un moment emoționant”, a spus Niculai Barbă. El a precizat că moment Ansamblul va sta în chirie la Casa de Cultură urmând ca pe viitor să discute transferul clădirii către autoritățile locale. ”Este o preocupare mai veche privind transferul Casei de Cultură. Trebuie de văzut cum se pate rezolva pentru că nu este singura în această situație. Mai sunt și alte Case de Cultură din județ și din țară. Ideal ar fi să ajungem la o înțelegere cu actualii proprietari. Domnul președinte Gheorghe Flutur a propus mai demult o aprofundare a discuțiilor pe acest subiect”, a spus Barbă. El și-a exprimat speranța ca imediat ce situația se va mai relaxa Ansamblul ”Ciprian Porumbescu” să ofere și primele spectacole cu public. ”Important e că după 30 de ani Ansamblul revine la Casa de Cultură și am vrea ca această revenire să însemne acasă”, a conchis Niculai Barbă.